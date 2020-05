«La violenza non ha mai una giustificazione», la controreplica di Ferrante a Nicola D'Oria

In merito l'articolo apparso oggi su Traniviva.it a firma del cittadino Nicola D'Oria, pubblichiamo la controreplica del presidente consiliare Fabrizio Ferrante.«Siamo all'assurdo. La violenza non ha mai una giustificazione. Oggi alcune testate online danno spazio ad una replica del mio aggressore della settimana scorsa. Si dice pronto ad eventuali scuse e si difende giustificando la violenza con l'esasperazione. In pratica se vai al comune, gridi e minacci ti devono dare ragione.Ovviamente integrerò la mia denuncia con le frasi diffamatorie contenute nella replica e per rispetto delle tante persone per bene che non gridano, ma si comportano con dignità pur avendo estrema necessità di aiuto.P. S. ho già interessato la magistratura per il soggetto in questione e per altre persone da identificare».