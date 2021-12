La Young Marching Band a Trani: ieri un pomeriggio di festa e musica per le strade del centro

Hanno dai 15 ai 20 anni e nel tardo pomeriggio di ieri hanno danzato e suonato tra le vie del centro con il brio, l'allegria e la festosità che porta con sé il Natale.Rossi come folletti di Babbo Natale da Piazza della Repubblica a Piazza Libertà si sono esibiti trascinando con sé pubblico e tanti bambini, affascinati dalla musica e dalla allegria di questi giovanissimi artisti.La Young Marching Band diretta dall'insegnante Margherita di Pierro , era inserita nel calendario degli eventi natalizi curato dal Comune: Un mare di artisti a Trani.La Young Marching Band è una formazione giovanile di 23 elementi nata nel 2014 dall'unione di due associazioni musicali: "Il Setticlavio" di Noicattaro e "Conturband" di Turi in provincia di Bari.La formazione di ragazzi coniuga musica e movimento, spaziando in un repertorio musicale frizzante e spensierato che tocca vari generi come il Jazz, il Funk, il Blues e il Pop.La band, sebbene di recente costituzione, vanta diverse interessanti esperienze ed esibizioni tra cui festival, sagre in Puglia, Basilicata e Campania.Nel 2018, premiata allo Street Band Show di Molfetta (BA) come band rivelazione della rassegna per Marching Band e vincitrice del Primo Premio Assoluto nella sezione Street Band del 7° Concorso Internazionale "Città di Scandicci" (Firenze).