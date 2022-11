Laboratori di continuità per l'infanzia alla scuola De Amicis

Dal 24 al 30 novembre 2022 1°C.D. "De Amicis" di Trani realizzerà una serie di laboratori didattici gratuiti dedicati ai bambini di 2 anni e mezzo e di 3 anni della città di Trani.Giovedì 24 novembre, ore 17.00-18.00, si terrà il laboratorio "Insieme per crescere e per scoprire" presso la scuola dell'infanzia "De Amicis", in via De Roggiero.Lunedì 28 novembre, ore 17.00-18.00, si terrà il laboratorio "ConosciAMOci" presso la scuola dell'infanzia "S.Paolo", sita in viale De Gemmis 42.Mercoledì 30 novembre, ore 17.00-18.00, si terrà il laboratorio "Natale con fantasia" presso il plesso dell'infanzia "Dell'Olio", in via Falcone 1.I laboratori di continuità sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.I laboratori saranno l'occasione giusta per far incontrare i piccoli con i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia e per favorire un approccio positivo con la struttura scolastica che potrà accoglierli nei 3 anni futuri.Mentre i bimbi giocano e pasticciano, i genitori potranno di effettuare un percorso all'interno della scuola, accompagnati dai docenti delle sezioni. Potranno visualizzare le dotazioni tecnologiche e didattiche dei plessi "De Amicis", "S.Paolo" e "Dell'Olio" e dialogare con il Dirigente scolastico.Le docenti illustreranno ai genitori i percorsi educativi e le attività che si realizzano nella scuola dell'infanzia nonché le caratteristiche salienti del Piano dell'Offerta Formativa.Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it .