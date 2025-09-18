Associazione Lacarvella - Trani
Associazione Lacarvella - Trani
Eventi e cultura

Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre

Esposizione di Fonte de Tullio e presentazione del libro di Guido Croci

Trani - giovedì 18 settembre 2025 10.14
Il Centro Artistico Lacarvella celebra il suo 25° anniversario con una serata speciale all'insegna dell'arte e della cultura. L'appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19:30, presso la sede storica dell'associazione in Via Mausoleo 25.

In occasione del traguardo, Lacarvella ospiterà l'esposizione d'arte di Fonte De Tullio, artista apprezzato per la sua capacità di fondere visione poetica e tecnica pittorica. A seguire, si terrà la presentazione del libro "Non volevo scrivere di me" dello scrittore Guido Croci, una riflessione intensa e intima sulla scrittura autobiografica e sul valore del raccontarsi.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" e con il supporto di ExAABB, nell'ambito delle attività culturali che da anni arricchiscono il panorama artistico tranese. Ingresso libero, con invito esteso a tutta la cittadinanza.
  • Arte
Altri contenuti a tema
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum" Attualità Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum" Fino al 27 settembre la collettiva di artisti pugliesi
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto Associazioni Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto Antonio Russo Galante: "Onorati di collaborare con Don Raffaele"
Successo per l’esposizione d’arte in via Beltrani con l'associazione Lacarvella Associazioni Successo per l’esposizione d’arte in via Beltrani con l'associazione Lacarvella Una serata indimenticabile tra arte, pubblico e partecipazione istituzionale
Venticinquesimo anniversario dell'Associazione Lacarvella: una collettiva d'arte a Trani Associazioni Venticinquesimo anniversario dell'Associazione Lacarvella: una collettiva d'arte a Trani In via Mausoleo questa sera dalle ore 21
Trani celebra l’arte: prosegue la mostra per i 25 anni dell’associazione Lacarvella Associazioni Trani celebra l’arte: prosegue la mostra per i 25 anni dell’associazione Lacarvella Piazza Sacra Regia Udienza come una galleria d'arte a cielo aperto
“Inchiostro, Colore e Anima”: termina oggi l’unica tappa italiana del tour di artisti cinesi “Inchiostro, Colore e Anima”: termina oggi l’unica tappa italiana del tour di artisti cinesi L’esposizione a Palazzo Beltrani per onorare il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia
Mostra espositiva "25 Anni di Arte e Cultura" con l'associazione Lacarvella Associazioni Mostra espositiva "25 Anni di Arte e Cultura" con l'associazione Lacarvella Dal 4 al 18 luglio
Mondi paralleli, Norberto Iera espone le sue opere a Trani Mondi paralleli, Norberto Iera espone le sue opere a Trani Dal 18 al 25 aprile in via Mausoleo
Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca
18 settembre 2025 Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca
Dal 23 settembre referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico
18 settembre 2025 Dal 23 settembre referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico
Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento
18 settembre 2025 Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento
Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo
18 settembre 2025 Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo
Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
18 settembre 2025 Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
1
Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green
17 settembre 2025 Trani inaugura tre nuovi scuolabus elettrici per un trasporto scolastico più green
Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva
17 settembre 2025 Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva
Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud ", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini "
17 settembre 2025 Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini"
1
Nel cuore del Murattiano, Nugnes dedica a Bari un evento tra moda, design e ospitalità
17 settembre 2025 Nel cuore del Murattiano, Nugnes dedica a Bari un evento tra moda, design e ospitalità
Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26
17 settembre 2025 Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.