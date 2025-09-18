Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre

Il Centro Artistico Lacarvella celebra il suo 25° anniversario con una serata speciale all'insegna dell'arte e della cultura. L'appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19:30, presso la sede storica dell'associazione in Via Mausoleo 25.In occasione del traguardo, Lacarvella ospiterà l'esposizione d'arte di Fonte De Tullio, artista apprezzato per la sua capacità di fondere visione poetica e tecnica pittorica. A seguire, si terrà la presentazione del libro "Non volevo scrivere di me" dello scrittore Guido Croci, una riflessione intensa e intima sulla scrittura autobiografica e sul valore del raccontarsi.L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" e con il supporto di ExAABB, nell'ambito delle attività culturali che da anni arricchiscono il panorama artistico tranese. Ingresso libero, con invito esteso a tutta la cittadinanza.