Eventi e cultura
Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre
Esposizione di Fonte de Tullio e presentazione del libro di Guido Croci
Trani - giovedì 18 settembre 2025 10.14
Il Centro Artistico Lacarvella celebra il suo 25° anniversario con una serata speciale all'insegna dell'arte e della cultura. L'appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19:30, presso la sede storica dell'associazione in Via Mausoleo 25.
In occasione del traguardo, Lacarvella ospiterà l'esposizione d'arte di Fonte De Tullio, artista apprezzato per la sua capacità di fondere visione poetica e tecnica pittorica. A seguire, si terrà la presentazione del libro "Non volevo scrivere di me" dello scrittore Guido Croci, una riflessione intensa e intima sulla scrittura autobiografica e sul valore del raccontarsi.
L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" e con il supporto di ExAABB, nell'ambito delle attività culturali che da anni arricchiscono il panorama artistico tranese. Ingresso libero, con invito esteso a tutta la cittadinanza.
