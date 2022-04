Ladri d'auto in pieno giorno, l’ultimo episodio a Bisceglie ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Social Video 2 minuti Furto d'auto a Bisceglie

Non si arresta la scia di furti di auto che si verificano oramai quotidianamente a Trani come nelle altre città della Bat. Quanto accaduto ieri mattina a Bisceglie, davanti una farmacia, mette chiaramente in mostra il modus operandi dei malviventi che agiscono non solamente nelle ore notturne ma anche in pieno giorno e senza alcun minimo timore.«Un'azione fulminea, consumata nel giro di appena 90 secondi - come riportato su. Un furto d'auto in pieno giorno, nell'area di parcheggio della farmacia San Francesco, nel quartiere Seminario di Bisceglie. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano l'implacabile atteggiamento dei malviventi che, incuranti persino dell'intervento del proprietario, resosi conto del furto in corso, non hanno esitato a insistere nei loro propositi e sono riusciti a impossessarsi del veicolo di grossa cilindrata.L'episodio si è verificato martedì 26 aprile alle ore 13:52. Il filmato è piuttosto eloquente: due delinquenti, scesi da un'altra vettura con a bordo uno o due complici, si sono precipitati sul mezzo individuato (un'Alfa Romeo Stelvio) e nel giro di pochi secondi hanno compiuto manovre ed effrazioni sufficienti a mettere il veicolo in moto. Scoperti dal proprietario, che è uscito dal locale insieme ad altre due persone, i ladri non si sono fermati e hanno tirato diritto lungo il marcapiede a tutta velocità, anche a rischio di investire una donna. L'ennesimo atto predatorio perpetrato a Bisceglie alza pone ancora una volta l'attenzione sulla recrudescenza del fenomeno dei furti d'auto in città e nella Bat».