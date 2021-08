Ladri di preservativi colpiscono ancora: ennesimo distributore svaligiato

Il primo episodio si era verificato il 18 novembre dell'anno scorso con l'unica differenza che quell'occasione era stato portato via l'intero distributore di preservativi della farmacia Sant'Angelo, in viale Spagna. Ora, a distanza di circa nove mesi, un secondo furto si è verificato nella notte di giovedì 5 agosto, intorno alle 3.30, sempre a danno della farmacia nella periferia nord di Trani.In dieci minuti due persone incappucciate, presumibilmente armate di piede di porco, dopo aver fatto più di un passaggio nella zona per sincerarsi di non essere viste, hanno aperto il distributore automatico di contraccettivi e hanno asportato la cassetta con le banconote. Ancora da quantificare la refurtiva: elementi utili potranno essere ricavati dagli inquirenti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia. L'accaduto verrà, infatti, denunciato nelle prossime ore al Comando dei Carabinieri di Trani.L'ennesimo furto che s'inserisce alla serie di episodi di microcriminalità che si verificano oramai all'ordine del giorno in città e a cui ancora non si riesce a porre rimedio.