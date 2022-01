Lasciata a terra, anzi, su pezzi di legno: furto di gomme da un'auto in via Monte d'Alba

Pare che a Trani si faccia davvero di tutto per far mantenere il podio alla BAT di provincia più colpita in Italia dai ladri di auto, lasciandoli pressoché indisturbati nelle loro azioni.E che le auto vengano portate via intere per essere fatti a pezzi o che ne vengano sottratti direttamente i pezzi necessari alla rivendita poco importa: la verità è che di risvegli uguali a quelli del malcapitato proprietario dell'auto cui questa notte - evidentemente in maniera indisturbata visto che non è un'operazione che richieda poi così poco tempo - sono state sottratte le quattro ruote.Ma la macchina non è stata lasciata a terra: al posto delle ruote c'erano infatti quattro cubi di legno, come nelle più eleganti beffe dei "pacchi", sinonimo di raggiro con beffa.Quella beffa in cui ci si continua a trovare a Trani, come residenti e come turisti, di fronte a una vera e propria piaga di cui si conoscono l'entità ma anche la gran parte delle modalità e sembra che davvero non abbastanza si faccia per scendere da questo increscioso primato in classifica.