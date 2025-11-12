Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani

Trani - mercoledì 12 novembre 2025
9.53
A causa di lavori di manutenzione straordinaria, il plesso scolastico Pertini di via Pozzo Piano è inutilizzabile per le operazioni di voto del 23 e 24 novembre 2025.
E' stato pertanto stabilito lo spostamento delle sezioni elettorali 17, 18 e 19 presso la scuola primaria "G. Beltrani" in via Giorgio La Pira 6. Gli elettori iscritti nelle sezioni 17, 18 e 19 dovranno recarsi al voto nella nuova ubicazione.
