Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani

Le sezioni elettorali 17, 18, 19 saranno ubicate presso la scuola primaria di via La Pira

Trani - mercoledì 12 novembre 2025 9.53
A causa di lavori di manutenzione straordinaria, il plesso scolastico Pertini di via Pozzo Piano è inutilizzabile per le operazioni di voto del 23 e 24 novembre 2025.

E' stato pertanto stabilito lo spostamento delle sezioni elettorali 17, 18 e 19 presso la scuola primaria "G. Beltrani" in via Giorgio La Pira 6. Gli elettori iscritti nelle sezioni 17, 18 e 19 dovranno recarsi al voto nella nuova ubicazione.
