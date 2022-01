Lavori di messa in sicurezza e sistemazione del tratto urbano della ex Sp Trani-Andria

Buche, avvallamenti, crateri, erbacce e, in caso di pioggia, grande pericolo: viste le condizioni disastrose in cui versa il tratto urbano tranese della ex Sp Trani-Andria, e visto soprattutto che a breve alcune classi dei licei cittadini dovrebbero trasferirsi nella ex sede della Lum, si sta provvedendo a programmare lavori di sistemazione della trafficatissima e impresentabile carreggiata. Per questo è stato ampliato il progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto comunale della ex Sp 130 Trani-Andria: una determina dirigenziale dell'area Lavori Pubblici rimodula infatti l'incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di sistemazione del tratto urbano di quella strada, lungo circa 2 chilometri.Nel dicembre 2019 veniva affidato all'ing. Mario Caporusso Mario l'incarico professionale per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle prime opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma di quel tratto di strada per un importo di 4.079,46 (oltre oneri riflessi ed Iva) con incarico modulato sull'importo presunto di lavori di € 500.000,00; "all'esito delle valutazioni congiunte con il tecnico incaricato e con il comando di Polizia Locale si constatava – si legge nella determina a firma del dirigente ing. Puzziferri - che si rendeva necessario procedere ad una più ampia progettazione che interessasse tutto l'asse viario esteso circa due km, con estensione alle aree in adiacenza per la completa messa in sicurezza e a norma dell'asse di scorrimento".In più, visto che la sistemazione dell'importante asse viario risulta fondamentale per la sicurezza della circolazione viaria e pedonale sul quel tratto urbano e "tenuto conto anche del prossimo insediamento del liceo scientifico presso le strutture della ex Lum, la possibilità di accedere a finanziamenti all'uopo disponibili si concretizzerebbe solo se in possesso della progettazione almeno al primo livello di approfondimento". Si è dunque ritenuto "indispensabile procedere al completamento della progettazione delle opere mediante rimodulazione dell'incarico" allo stesso tecnico per 21mila euro, comprensivo dell'importo pattuito precedente, il che "risulta logico razionale e conveniente per la pubblica amministrazione con abbattimento dei tempi necessari per l'individuazione di altro soggetto, stante anche il rapporto contrattuale in essere" e "verificato che l'importo complessivo è di gran lunga inferiore all'importo massimo possibile per l'affidamento diretto".