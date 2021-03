Lavori di pronto intervento sulle strade comunali: il report

Negli ultimi giorni sono stati effettuati dei lavori di pronto intervento sulle strade comunali per colmature delle buche, a fronte di numerose segnalazioni pervenute sui canali di comunicazione della Città di Trani riscontrate con sopralluoghi della struttura comunale. A dar notizia dell'esecuzione dell'intervento, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante.Gli interventi hanno interessato viale Germania, via Gran Bretagna, via Falcone, via Borsellino, via Trombetta, viale de Gemmis, alcuni tratti del lungomare, corso Regina Elena, via Sant'Agostino, via Papa Giovanni, via Monte d'Alba, corso de Gasperi, piazza Cezza, viale Jugoslavia. E' stato effettuato anche un intervento di risagoma di un pozzetto in corso Vittorio Emanuele. "Un intervento non risolutivo – spiega Ferrante – ma assolutamente necessario per evitare danni a persone e cose. Con l'approvazione del prossimo bilancio avremo le risorse necessarie per la consueta programmazione di nuovi asfalti".I lavori sono stati eseguiti dall'Amiu, società che, per statuto, ha la possibilità di eseguire interventi di piccola manutenzione edile e stradale. "L'Amministrazione comunale – prosegue Ferrante – sta verificando la possibilità di implementare i servizi e le attività da affidare ad Amiu tra cui quelle relative ai pronti interventi stradali. Questa sperimentazione operativa ci permetterà di essere ancora più tempestivi per gli interventi urgenti sulle strade".