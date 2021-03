Lavori di rigenerazione costiera, verifiche belliche fino al 30 aprile

Stanno per cominciare i lavori di riqualificazione e rigenerazione territoriale della costa urbana, nella zona della villa comunale (due interventi al piede del muro di contenimento), nel tratto del lungomare Cristoforo Colombo ed a capo Colonna. I lavori (quattro zone in tutto) sono il frutto di un finanziamento ottenuto dal Comune di Trani pari a 1.530.000 euro nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.Lungo il litorale, fino al prossimo 30 aprile 2021, in ore diurne, la società CE.SUB. S.r.l. (ditta esecutrice) effettuerà, per conto della società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. (ditta committente), un'attività di ricognizione mediante idonea strumentazione, personale specializzato e mezzi nautici in assistenza, per la bonifica di eventuali ordigni bellici presenti sul fondale marino nello specchio acqueo interessato. Per questo motivo la Capitaneria di Porto ha emanato apposita ordinanza di interdizione delle aree interessate. Il divieto riguarda, per una distanza di 30 metri dagli stessi, il transito, la sosta, l'ormeggio di qualsiasi unità navale e qualsivoglia attività marittima subacquea e/o di superficie, compresa la balneazione, allo scopo di evitare intralcio o nocumento agli operatori subacquei operanti.