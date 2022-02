Lavori di ripascimento costiero, la nuova "veste" di Capo Colonna

Sono in corso di svolgimento i lavori di ripascimento costiero nel tratto di Capo Colonna ma il risultato è già sotto gli occhi di tutti. E' stato il vicesindaco nonché assessore Fabrizio Ferrante a commentare soddisfatto il lavoro fatto finora con un "Beh...non male". Come non dargli torto: con la messa in posa di ciottoli e gaia il tratto costiero ha già assunto un aspetto diverso, ridonando una veste sicuramente più decorosa ad uno dei tratti più belli del lungomare di TraniRicordiamo che fino al termine dei lavori previsti per fine marzo, è stato istituito il divieto di fermata sul lungomare Colombo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tevere e via Grado in direzione Monastero Santa Maria di Colonna (lato mare) e il divieto di transito nel medesimo tratto di strada, fatta eccezione per i mezzi della ditta esecutrice dei lavori.Nella foto in basso vi proponiamo il confronto tra il "prima" e il "dopo" l'intervento.