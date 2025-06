Lavori in via De Robertis e via Togliatti a Trani: modifiche alla viabilità dal 10 Giugno al 10 Luglio

Via Giuseppe De Robertis (tratto tra Corso M.R. Imbriani e Via Togliatti): Istituzione del divieto di fermata su ambo i lati e restringimento della carreggiata.

Corso M.R. Imbriani (tratto tra Via Montegrappa e Via Bebio): Istituzione del divieto di fermata su ambo i lati.

Via Togliatti (tratto tra Via Sant'Annibale M. Di Francia e Via Ugo La Malfa): Istituzione del divieto di fermata su ambo i lati e restringimento della carreggiata.

Chi transita su Corso M.R. Imbriani all'incrocio con Via G. De Robertis avrà l'obbligo di proseguire diritto.

Chi transita su Via Ugo La Malfa in uscita su Via Togliatti avrà l'obbligo di svoltare a sinistra.

Con Ordinanza Dirigenziale della Polizia Locale nr. 355 del 06/06/2025, sono state disposte modifiche alla viabilità dal 10 Giugno al 10 Luglio per l'esecuzione di scavi per l'interramento di tubazioni del gas. Trani si prepara quindi ad una serie di modifiche alla viabilità in alcune zone chiave, ci saranno sicuri rallentamenti e congestione del traffico a causa di lavori di interramento di tubazioni del gas. L'Impresa aggiudicataria dell'appalto con 2i Rete Gas, ha richiesto e ottenuto un'ordinanza per l'esecuzione degli scavi.I lavori si svolgeranno dal 10 giugno al 10 luglio 2025, per un totale di 20 giorni lavorativi, e interesseranno principalmente Via De Robertis (nel tratto tra Corso M.R. Imbriani e Via Sant'Annibale M. Di Francia) e Via Togliatti. Per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, sono state disposte le seguenti modifiche temporanee:In base alle necessità, il traffico veicolare subirà ulteriori deviazioni:L'efficacia dell'ordinanza è subordinata a precise condizioni, tra cui l'utilizzo di movieri per la regolamentazione del traffico, l'apposizione di idonea segnaletica stradale e la garanzia di un percorso pedonale protetto. L'impresa esecutrice sarà responsabile di eventuali danni e del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale sono incaricati del controllo sull'esecuzione dell'ordinanza.