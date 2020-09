Lavori stradali, oggi operai in azione in via Bebio

Proseguono i lavori di rifacimento degli asfalti nell'ambito della quinta gara sulle strade a cura dell'assessorato alla polizia locale e viabilità, finanziati con i proventi delle multe.Questa mattina lavori in corso in via Bebio. A seguire s'interverrà in via de Cuneo, via Raguseo oltre il completamento dell'intervento su via Amalfi ed un tratto di via Di Vittorio.Il 5 ottobre scadranno invece i termini per la presentazione delle offerte per i lavori di riqualificazione delle stradi rurali, intervento per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 250mila euro. La gara, pubblicata nei giorni scorsi, ha per oggetto le arterie che conducono all'area naturalistica di Boccadoro, altro luogo che l'Amministrazione ha restituito alla collettività, sottraendola all'abbandono.