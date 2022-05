Le Avvocate Italiane approdano in Turchia: l'avv. Giuseppina Chiarello a Istanbul

Nei prossimi giorni presso la Kultur University di Istanbul, una delle più antiche università private, si terrà una Due-giorni di incontri (11-12 maggio) nel corso dei qiali Italia e Turchia si confronteranno su diversi temi giuridici.Le Avvocate Italiane, associazione fondata e voluta dall'avv. Giuseppina Chiarello, sarà da questa rappresentata in qualità di Presidente nazionale con un tema davvero accattivante: "Il diritto romano e la sua influenza sul diritto moderno"."Sono onorata e felice – dice l'avv. Chiarello - di partecipare a questo evento. La Kultur University è molto legata all'Italia con le cui università condivide anche alcuni percorsi formativi. Tra queste la Popolare Università Federiciana di cui sono libero docente.Sono dunque lieta di portare il saluto de Le Avvocate Italiane, della Città di Trani e della Popolare Università Federiciana, con l'auspicio che lo scambio di esperienze e di formazione possa costituire un grande momento di fratellanza. Molto della cultura e della storia turca ci accomuna. Molto più di quanto noi stessi riusciamo ad immaginare. E mai come in questo momento difficile tra guerre e pandemia il senso di unità e fratellanza deve spingersi oltre i confini territoriali e culturali".Nel corso del convegno il Consolato Italiano riceverà gli italiani presenti.