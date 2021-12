Le letterine dei buoni propositi: un altro laboratorio di scrittura su macchine per scrivere al Polo Museale

Dopo le letterine a Babbo Natale, le letterine dei buoni propositi: un'altra idea proposta dal Polo museale per avvicinare i bambini alla scrittura e alla comunicazione più tradizionale laddove il web e gli smartphone stanno dimostrando di atrofizzare non solo la lingua italiana ma spesso anche i pensieri.Il supporto scelto naturalmente non è un PC ma una delle macchine per scrivere-una per ogni bambino- presenti in quello considerato uno dei musei più importanti al mondo per numero e rarità degli esemplari esposti e che in queste iniziative dimostra di non volersi proporre come una sterile, pur preziosissima , esposizione, ma soprattutto un luogo che si dimostra motivo di crescita, cultura che semina e costruisce, stimolo soprattutto per i più giovani."Essere museo in questo modo, in particolare per i bambini, costituisce ogni volta un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza per nuove sperimentazioni - ha dichiarato il direttore Graziano Urbano- al servizio della collettività: la cultura che abita i musei con queste iniziative diventa materia viva e fermento per una società migliore."Vedere le macchine per scrivere "animate"dai giovanissimi dà un senso prezioso alla mia scelta di aver voluto condividere con la collettività la collezione, frutto di una passione che mi accompagna da sempre, in questo museo", ha dichiarato il cavalier Natalino Pagano.L'appuntamento - assolutamente gratuito- è per oggi a partire dalle 18, prenotando al numero 0883582470 fino a esaurimento dei posti disponibili.L'iniziativa è compresa nell'ambito della rassegna "Sere d'incanto 2021" organizzata dalla fondazione SECA con Universo Salute Opera don Uva e il sostegno del comune di Trani.