Le Regole del Mare, oggi a Trani convegno di Fidapa

Il Distretto Sud Est della FIDAPA BPW Italy organizza il Convegno Young Distrettuale dal titolo "Le regole del mare - Riflessioni e connessioni tra spunti del passato e visioni future", che si terrà giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani.L'evento, patrocinato dal Comune di Trani e promosso in occasione dell'Open Day della FIDAPA — durante il quale l'Associazione si presenta alla cittadinanza illustrandone finalità e obiettivi — si inserisce nel percorso formativo e culturale dedicato alle Socie Young. L'iniziativa mira a stimolare il dialogo intergenerazionale su tematiche fondamentali come legalità, diritti, sostenibilità ambientale, pari opportunità e inclusione sociale. "Navigare le regole del nostro tempo, significa saper leggere i cambiamenti, affrontare con consapevolezza le sfide sociali e promuovere un protagonismo giovane che sia fondato sulla partecipazione attiva e sul senso civico" – afferma Elisabetta Grande, Presidente del Distretto Sud Est.L'apertura dei lavori e la presentazione della mostra fotografica "MarEssere" saranno tenuti da Elisabetta Grande. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Concetta Corallo, Presidente Fidapa BPW Italy e di Roberta Ieva, Presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Trani.Intervengono sui diversi temi: Serena Chiodo, Migration senior officer - Amnesty International che dialogherà con Simona Stefani, avvocata e Rappresentante Young del Distretto Sud Est; Alessia Venditti, Dottoranda di Ricerca in Storia dell'Arte presso l'Università degli Studi di Udine che dialogherà con Roberta Ieva, Architetta e Presidente della Fidapa di Trani; Eleonora Macchia, Professoressa associato presso il Dipartimento di farmacia - scienze del farmaco Uniba che dialogherà con Adele Porzia, giornalista socia Young della sezione di Bitonto; Maddalena De Virgilio, Ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche che dialogherà con Roberta Ieva Presidente della Fidapa BPW Italy sezione di Trani.Il Convegno "Le Regole del Mare" si propone come un momento di formazione, ascolto e confronto aperto, dove il mare diventa metafora delle sfide quotidiane che le nuove generazioni sono chiamate a governare con coraggio, consapevolezza e senso di responsabilità.