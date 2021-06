Le sorelle Paradiso protagoniste stasera alla Madonna di Fatima 

Dalla sofferenza può nascere sempre un fiore, un momento di tenerezza, una nota di bontà. Questo il significato del concerto di stasera al Santuario della Madonna di Fatima a Trani che sarà incentrato su di un, come recita il titolo in locandina "Canto di meditazione".Ad esibirsi Federica Paradiso nei canti, sua sorella Maria Pia Paradiso nelle letture, la professoressa Isabella Dalia Lo Coco alla tastiera. Presenta Silvio Todisco, psicologo e musicoterapeuta. Stasera alle 20, da non perdere.