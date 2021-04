Le Suore Piccole Operaie chiedono 330mila euro di danni alla Provincia Bat

Ammonta a 330mila euro la cifra richiesta alla Provincia di Barletta-Andria-Trani dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore di Trani: le suore di via Stendardi hanno infatti citato in giudizio l'ente provinciale in ordine ai danni provocati all'immobile di proprietà della Congregazione (condotto per parecchi anni in locazione dalla Provincia e destinato ad uso scuola pubblica superiore) che secondo l'accusa sarebbero stati causati dalla cattiva manutenzione dell'immobile per tutto il periodo di locazione dello stesso.Come si ricorderà, parte dell'immobile della Congregazione delle Suore Piccole Operaie è stato in locazione ad uso di istituti scolastici superiori da almeno due decenni: dai primi anni 2000 è stato sede dell'Istituto "Bovio" settore Moda e audiovisivo (prima del trasferimento di quella scuola nell'edificio dei Padri Barnabiti in piazza Plebiscito), e poi è stato sede di alcune sezioni del liceo Statale Classico e Scienze Umane "De Sanctis" di Trani.Con atto di citazione notificato a all'amministrazione provinciale, la Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la Provincia di Barletta-Andria-Trani al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente in ordine ai danni provocati all'immobile di proprietà condotto in locazione dalla Provincia e destinato ad uso scuola pubblica. I danni, quantificati in €330.000,00 oltre accessori, sarebbero stati causati dalla cattiva manutenzione dell'immobile per tutto il periodo di locazione dello stesso, che ricopre probabilmente un arco di tempo relativo anche al periodo in cui la Provincia Bat ancora non era stata istituita e la competenza era della Provincia di Bari.La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha affidato ad un legale (l'avv. Valerio Antonio Vinelli) l'incarico di rappresentare e difendere l'ente nel procedimento.