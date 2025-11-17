Eventi e cultura
Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande"
Cinque domeniche di musica, un progetto per l'attrattività turistica della città
Trani - lunedì 17 novembre 2025 8.25
L'atmosfera incantata delle feste natalizie a Trani si arricchisce con il ritorno di una delle iniziative più sentite e coinvolgenti: Il Festival delle Bande Musicali – II Edizione. Il progetto, che esalta uno dei più importanti simboli della tradizione pugliese – la Banda – mira a stimolare il senso di appartenenza della cittadinanza e l'attrattività turistica del territorio.
Un viaggio musicale Itinerante per le vie della città
Il Festival si snoderà attraverso un festante e coinvolgente viaggio musicale itinerante che attraverserà le strade della città ogni domenica, a partire dal 7 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026. Il percorso prenderà il via ogni mattina, alle ore 11:00, dal Palazzo delle Arti Beltrani, dipanandosi nel cuore commerciale del centro cittadino prima di giungere nella storica Villa Comunale. Qui, la suggestiva Cassa Armonica, dedicata ad "Astor Piazzolla", ospiterà il momento clou di ciascun appuntamento.
Musica, Turismo e Attrattività in bassa stagione
L'iniziativa prevede cinque concerti che vedranno protagoniste alcune delle bande pugliesi più rappresentative, selezionate da diverse province regionali per garantire un'esperienza musicale unica. La rassegna promette un'esplosione di note per tutti i gusti e tutte le età, spaziando dal repertorio classico alle composizioni più moderne, senza dimenticare i brani natalizi più tradizionali. L'appuntamento di punta sarà il 14 dicembre 2025, che vedrà la partecipazione della Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" di Bari. Il Festival rappresenta una strategia mirata per l'attrattività turistica, puntando a veicolare un pubblico diversificato a scoprire le bellezze cittadine in un periodo festivo ma tradizionalmente di bassa stagione, nell'ottica di un'atmosfera inclusiva e di valorizzazione del patrimonio musicale locale. I musicisti pugliesi avranno l'occasione di esibirsi e di promuovere la loro arte in una vetrina prestigiosa, in cui cittadini e turisti potranno fruire liberamente dei concerti per cinque domeniche consecutive dalle ore 12.00. Il secondo concerto del Festival delle Bande Musicali si terrà il 14 dicembre 2025 con la Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" di Bari diretto dal M° P. Aiezza.
Gli eventi sono a libera partecipazione. Informazioni: Telefono: 0883/500044 – Whatsapp: 3923892767 (numeri attivi dal martedì alla domenica, escluso il lunedì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00); Email: info@palazzodelleartibeltrani.it
Web: www.palazzodelleartibeltrani
