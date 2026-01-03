Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
Eventi e cultura

Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio

A Palazzo Beltrani stasera ultimo appuntamento del Christmas Party

Trani - sabato 3 gennaio 2026 7.16
A Palazzo delle Arti Beltrani si avvia a conclusione il cartellone Le vie del Natale, la rassegna iniziata lo scorso 5 dicembre 2025 e organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali diversi. Il quinto e ultimo appuntamento del "Christmas Party" approda simbolicamente al mare, cuore pulsante anche della storia tranese, con "Naviganti – Storie di marinai, migranti ed amanti" del Pietro Verna Trio, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:30 (apertura porte ore 20:00) nel Salone Beltrani.
Dopo il successo dei precedenti concerti, la rassegna si chiude con un recital musico‑teatrale che intreccia parola e musica, un viaggio poetico che affonda le radici nella nostra identità più profonda. Il mare non è soltanto un orizzonte: è origine, genesi, memoria collettiva.

È il grembo che ha accolto approdi e partenze, che ha dato vita alle città e che è da sempre simbolo di movimento, incontro e possibilità. "Naviganti" diventa così un percorso che parla di noi, della nostra storia e delle storie che il mare custodisce. Lo spettacolo attraversa le parole di Cesare Pavese, Alessandro Baricco, Erri De Luca, Albert Camus e i versi e le canzoni di Lucio Dalla, Paolo Conte, Ivano Fossati e molti altri autori che hanno saputo raccontare il mare come luogo dell'anima, confine e promessa, timore e desiderio. Marinai, migranti ed amanti diventano i protagonisti di un lento e intenso navigare, dove ogni emozione assume un colore diverso: la paura si mescola al piacere, la curiosità gioca a nascondino con l'avventura, la speranza cammina accanto al coraggio, mentre la nostalgia osserva da lontano.

Nel cuore di "Naviganti" ci sono tre interpreti che non si limitano a eseguire, ma abitano la scena, trasformando il recital musico‑teatrale in un'esperienza emotiva e sensoriale e guidano il pubblico nel viaggio. Pietro Verna è il timone poetico dello spettacolo. Cantautore, educatore e poeta, porta con sé una scrittura che nasce dall'ascolto profondo delle persone e dei luoghi. La sua voce, calda e narrativa, non si limita a raccontare: accompagna, accarezza, interroga. Verna ha costruito negli anni un percorso artistico che unisce musica d'autore, ricerca letteraria e sensibilità civile. I suoi tre album e la silloge poetica "Mia" testimoniano una maturità espressiva che trova nel tema del mare un terreno naturale. In "Naviganti" diventa guida e compagno di viaggio, capace di far vibrare le parole di Pavese, Baricco, De Luca e Camus come se fossero state scritte per questa rotta.

Accanto a lui, Francesco Tinelli porta la forza del teatro. Attore e doppiatore, con una formazione che intreccia lingue, dizione, recitazione e un lungo percorso tra cinema, fiction e palcoscenico, Tinelli dà corpo ai testi con una presenza scenica che non invade, ma sostiene. La sua voce, precisa e modulata, sa farsi onda, sussurro, tempesta. È il tramite tra la pagina e il pubblico, tra la letteratura e l'emozione. Ogni suo intervento aggiunge profondità, come se aprisse finestre improvvise sul paesaggio interiore dei personaggi evocati.

A completare il trio, Andrea Campanella è il respiro musicale dello spettacolo. Clarinettista dalla formazione rigorosa e dalla curiosità inesauribile, attraversa il jazz, la musica contemporanea e la tradizione brasiliana con una naturalezza che si riflette nel suo modo di suonare: fluido, narrativo, quasi cinematografico. Il suono del suo clarinetto accompagna, avvolge e sospinge le parole come un vento che muove le vele, la corrente che cambia direzione, la voce invisibile del mare che ritorna in ogni frase.

Insieme, Verna, Tinelli e Campanella costruiscono un equilibrio raro: tre linguaggi diversi che si intrecciano senza sovrapporsi, tre sensibilità che convergono verso un'unica rotta. Il risultato è un recital che non si limita a raccontare il mare, ma lo fa vivere, lo fa ascoltare, lo fa sentire sulla pelle. Insieme costruiscono un racconto che unisce memoria e immaginazione, radici e mare aperto. "Naviganti" promette un approdo di emozioni, un momento di riflessione e bellezza che chiude il "Christmas Party" con un gesto simbolico: tornare al mare, là dove tutto è iniziato. Un invito a lasciarsi trasportare, a riconoscersi nelle storie degli altri, a ritrovare nel mare la nostra stessa genesi. Un reading musicale che intreccia parole e musica, offrendo un momento di poesia e introspezione perfetto per salutare le feste. La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici, un momento conviviale che arricchirà l'esperienza del pubblico, fondendo cultura musicale e sapori del territorio.

I biglietti per "Naviganti" del Pietro Verna Trio sono disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/naviganti/288789 o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (aperto per questi giorni festivi: martedì 30 dicembre con orario continuato ore 10:00-18:00; mercoledì 31 dicembre ore 10:00 - 13:00, giovedì 1° gennaio 2026 chiuso, venerdì 2 gennaio 2026 ore 10:00 - 18:00, sabato 3 gennaio dalle ore 10:00 fino ad inizio concerto) intero €15 – ridotto soci €10 ed includono (prima dell'inizio del concerto) anche la visita al Museo e alla collezioni custodite a Palazzo Beltrani. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Festival delle bande a Trani: ieri il quarto appuntamento Festival delle bande a Trani: ieri il quarto appuntamento Riscuote sempre più successo la fortunata iniziativa di Palazzo delle Arti “Beltrani”
Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani Grande successo per il quarto appuntamento del “Christmas Party”
“Concert Jouet” a Palazzo delle Arti Beltrani: teatro e musica si fanno gioco “Concert Jouet” a Palazzo delle Arti Beltrani: teatro e musica si fanno gioco Due artiste eclettiche, Paola Lombardi e Paola Torsi sotto la regia di Luisella Tamietto portano in scena uno spettacolo comico e giocoso
Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Stasera a Trani un concerto dal sapore internazionale che trasforma il Natale in una festa di ritmo, leggerezza e convivialità
Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande Ieri mattina l’inaugurazione in Villa Comunale della seconda edizione del Festival, dopo il successo dello scorso anno
Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” La mostra di arte contemporanea è stata curata da Dario Agrimi. Ieri sera la conferenza stampa di presentazione
“Un canto di Natale” di Luca Mauceri a Palazzo delle Arti “Beltrani” “Un canto di Natale” di Luca Mauceri a Palazzo delle Arti “Beltrani” Buona la prima per Luca Mauceri che apre il cartellone natalizio di Palazzo “Beltrani” con il suo spettacolo “Un canto di Natale”
Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani Da dicembre a gennaio appuntamenti per tutte le età
Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni " di Gianmarco Carroccia
3 gennaio 2026 Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia
Trani, torna "Giocattoli in Movimento ": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica
3 gennaio 2026 Trani, torna "Giocattoli in Movimento": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica
V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»
2 gennaio 2026 V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»
Bottaro e la "doppia " Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza»
2 gennaio 2026 Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza»
La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
2 gennaio 2026 La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
2 gennaio 2026 Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
2 gennaio 2026 La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
2 gennaio 2026 Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
«Ex Angelini, un "regalo " da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97
2 gennaio 2026 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97
Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
2 gennaio 2026 Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.