La Casa di Babbo Natale Andria
La Casa di Babbo Natale Andria
Eventi e cultura

"Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre

A Palazzo Beltrani, in Piazza Gradenico ed i Villa Comunale

Trani - domenica 7 dicembre 2025 9.59
Il ricco calendario degli eventi programmati dalla Amministrazione Comunale di Trani per le Festività 2025/2025 prevede oggi i seguenti appuntamenti che si terranno in diversi luoghi della città:
  • Ore 10:00 Palazzo delle Arti Beltrani, "Un Canto di Natale" (Evento a pagamento)
  • Ore 11:00 Piazza Gradenico, "Animazione per Famiglie" (Ingresso libero)
  • Ore 11:00 In giro per la Città di Trani , "Parata Festival delle Bande"
  • Ore 12:00 Villa Comunale - Cassa Armonica, "Gran Concerto Bandistico Mascagni" (Ingresso libero)
  • Ore 17.00 Palazzo delle Arti Beltrani, "Un Canto di Natale" (Evento a pagamento)
  • Ore 18:00 Piazza Gradenico, "Animazione per Famiglie" (Ingresso libero)
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Domenica 7 dicembre il debutto con la nuova denominazione dopo oltre 35 anni, sotto la direzione del M° Di Puppo
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi fino a esaurimento dei posti disponibili
La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli I commercianti: "Siamo qui per rivitalizzare il cuore del borgo ottocentesco e per dire basta al lamento"
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità Capodanno in piazza con Bennato e Radio Selene e tante sorprese per tutte le età
"Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera "Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera L'iniziativa è dei Commercianti con il sostegno economico del Comune: quattro appuntamenti per dicembre
Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande" Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande" Cinque domeniche di musica, un progetto per l'attrattività turistica della città
5 "Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità Associazioni "Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità L'iniziativa è di "RiapettiAMO Trani" e prevede un percorso in sette tappe, ognuna dedicata a un valore per riscoprire la magia delle festività
Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni " diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica
7 dicembre 2025 Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari
7 dicembre 2025 Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari
Amiu Trani, possibili disagi nei servizi di igiene ambientale il 9 e 10 dicembre
7 dicembre 2025 Amiu Trani, possibili disagi nei servizi di igiene ambientale il 9 e 10 dicembre
Omocisteina e rischio cardiovascolare
7 dicembre 2025 Omocisteina e rischio cardiovascolare
La "Via Larga " a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli
6 dicembre 2025 La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli
Benedetto Lupo a Trani per i 10 anni della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”
6 dicembre 2025 Benedetto Lupo a Trani per i 10 anni della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”
La UILA Pesca riunita alla Lega Navale di Trani per il Blue Friday
6 dicembre 2025 La UILA Pesca riunita alla Lega Navale di Trani per il Blue Friday
Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
6 dicembre 2025 Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
Su "Tg2 Sí, viaggiare "un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
6 dicembre 2025 Su "Tg2 Sí, viaggiare"un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
6 dicembre 2025 Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.