Eventi e cultura
"Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre
A Palazzo Beltrani, in Piazza Gradenico ed i Villa Comunale
Trani - domenica 7 dicembre 2025 9.59
Il ricco calendario degli eventi programmati dalla Amministrazione Comunale di Trani per le Festività 2025/2025 prevede oggi i seguenti appuntamenti che si terranno in diversi luoghi della città:
- Ore 10:00 Palazzo delle Arti Beltrani, "Un Canto di Natale" (Evento a pagamento)
- Ore 11:00 Piazza Gradenico, "Animazione per Famiglie" (Ingresso libero)
- Ore 11:00 In giro per la Città di Trani , "Parata Festival delle Bande"
- Ore 12:00 Villa Comunale - Cassa Armonica, "Gran Concerto Bandistico Mascagni" (Ingresso libero)
- Ore 17.00 Palazzo delle Arti Beltrani, "Un Canto di Natale" (Evento a pagamento)
- Ore 18:00 Piazza Gradenico, "Animazione per Famiglie" (Ingresso libero)