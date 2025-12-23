Eventi e cultura
"Le Vie del Natale" a Trani
Gli appuntamenti del 23, 24 e 26 dicembre
Trani - martedì 23 dicembre 2025
Gli appuntamenti del 23, 24 e 26 dicembre del ricco cartellone de "Le Vie del Natale" che segnano il calendario di eventi della città di Trani, prima del Santo Natale, cco il programma completo degli appuntamenti:
- Martedì 23 Dicembre
- Ore 18:30 – Segni del Natale: Percorso guidato con maestro d'arte, Dove: Partenza da San Luigi (Piazza Mazzini), Ingresso: Partecipazione libera
- Ore 18:30 e Ore 19:45 – Il Circo delle Meraviglie Dove: Piazza Quercia, Ingresso: Partecipazione libera
- Mercoledì 24 dicembre
- Ore 11:00 - Natale in Piazza Gradenico, Animazione per Famiglie, Dove. Piazza Gradenico, Ingresso Libero
- Venerdì 26 dicembre