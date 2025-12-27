Eventi e cultura
"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza
Via Beltrani, Via Zanardelli e Piazza della Repubblica protagoniste di una serata che unisce fede, jazz d'autore e spettacolo pop
Trani - sabato 27 dicembre 2025
L'onda lunga delle festività continua ad animare la città. Il cartellone "Le Vie del Natale" propone per oggi, sabato 27 dicembre, una giornata ricchissima di appuntamenti pensati per soddisfare tutti i gusti: dalla suggestione storica alla musica colta, fino all'intrattenimento pop nelle piazze. Ecco il programma nel dettaglio per non perdere nessun evento della serata.
Pomeriggio tra storia e tradizione
Si parte alle ore 17:00 con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Natale tranese: la XX Edizione del Presepe Vivente. Il centro storico torna a trasformarsi in una piccola Betlemme, accogliendo visitatori e fedeli per un percorso di fede e rievocazione storica.
Al calar della sera, la musica diventa protagonista diffusa in diverse zone della città. Alle ore 19:30, l'atmosfera si scalda con "Natale in via Zanardelli - Music Live". Un appuntamento pensato per chi ama vivere la città passeggiando, con esibizioni dal vivo che accompagneranno lo struscio serale in una delle vie più frequentate del centro.
- Ingresso: Libero
- Ticket: Biglietti disponibili al botteghino o su VivaTicket
- Ingresso: Libero