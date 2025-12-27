"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza

Dove: Accesso da Via Beltrani

L'onda lunga delle festività continua ad animare la città. Il cartellonepropone per oggi,, una giornata ricchissima di appuntamenti pensati per soddisfare tutti i gusti: dalla suggestione storica alla musica colta, fino all'intrattenimento pop nelle piazze. Ecco il programma nel dettaglio per non perdere nessun evento della serata.Si parte allecon uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Natale tranese: la. Il centro storico torna a trasformarsi in una piccola Betlemme, accogliendo visitatori e fedeli per un percorso di fede e rievocazione storica.Al calar della sera, la musica diventa protagonista diffusa in diverse zone della città. Alle, l'atmosfera si scalda con. Un appuntamento pensato per chi ama vivere la città passeggiando, con esibizioni dal vivo che accompagneranno lo struscio serale in una delle vie più frequentate del centro.Alle, la raffinatezza va in scena a. Ilporterà sul palco le più belle melodie natalizie riarrangiate in chiave jazz e swing, per un concerto intimo e di grande qualità artistica.La serata culmina allenel cuore pulsante di Trani.ospiterà la terza edizione del. Un vero e proprioche promette di coinvolgere il grande pubblico con esibizioni, talenti e spettacolo sotto le luci dell'albero.Una sabato sera, dunque, che offre l'imbarazzo della scelta per vivere appieno la magia del Natale tranese.