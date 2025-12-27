"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre
Eventi e cultura

"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza

Via Beltrani, Via Zanardelli e Piazza della Repubblica protagoniste di una serata che unisce fede, jazz d'autore e spettacolo pop

Trani - sabato 27 dicembre 2025
L'onda lunga delle festività continua ad animare la città. Il cartellone "Le Vie del Natale" propone per oggi, sabato 27 dicembre, una giornata ricchissima di appuntamenti pensati per soddisfare tutti i gusti: dalla suggestione storica alla musica colta, fino all'intrattenimento pop nelle piazze. Ecco il programma nel dettaglio per non perdere nessun evento della serata.

Pomeriggio tra storia e tradizione
Si parte alle ore 17:00 con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Natale tranese: la XX Edizione del Presepe Vivente. Il centro storico torna a trasformarsi in una piccola Betlemme, accogliendo visitatori e fedeli per un percorso di fede e rievocazione storica.
  • Dove: Accesso da Via Beltrani
  • Ingresso: Con oblazione
Serata in musica: dal Jazz al Pop
Al calar della sera, la musica diventa protagonista diffusa in diverse zone della città. Alle ore 19:30, l'atmosfera si scalda con "Natale in via Zanardelli - Music Live". Un appuntamento pensato per chi ama vivere la città passeggiando, con esibizioni dal vivo che accompagneranno lo struscio serale in una delle vie più frequentate del centro.
  • Ingresso: Libero
Alle ore 20:00, la raffinatezza va in scena a Palazzo delle Arti Beltrani. Il Mino Lacirignola Trio porterà sul palco le più belle melodie natalizie riarrangiate in chiave jazz e swing, per un concerto intimo e di grande qualità artistica.
  • Ticket: Biglietti disponibili al botteghino o su VivaTicket
La serata culmina alle ore 20:30 nel cuore pulsante di Trani. Piazza della Repubblica ospiterà la terza edizione del "Trani 2.0 Christmas Show". Un vero e proprio Music Contest che promette di coinvolgere il grande pubblico con esibizioni, talenti e spettacolo sotto le luci dell'albero.
  • Ingresso: Libero
Una sabato sera, dunque, che offre l'imbarazzo della scelta per vivere appieno la magia del Natale tranese.
  • Trani Natale 2025
