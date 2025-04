Lega Navale Italiana di Trani: presentazione del libro di Gianni Palumbo

Sabato 3 maggio alle ore 18,00, si terrà a Trani presso la Lega Navale Italiana , saluti istituzionali del Presidente Luigi Ventura, la presentazione del libro "L'Utopia tra le nebbie della memoria - Appunti di un naufragio" di Gianni Palumbouno scritto che racconta, dopo più di un secolo di silenzio, la storia di un naufragio, avvenuto davanti alla costa di Gibilterra nel marzo del 1891, di un piroscafo carico all'inverosimile di emigranti italiani che avevano lasciato l'Italia per cercare una vita migliore nelle Americhe. In poche ore ne perirono più di 600.L' autore, Gianni Palumbo di Pomarico (Mt), ha una grande attenzione per la salvaguardia della memoria e per questo parte per una ricerca su quanto accadde ai poveri emigranti italiani, quasi tutti del Sud, con l'impegno a ricostruire tutta una storia, volutamente tenuta nelle nebbie della memoria, che oggi risulta di una attualità sconvolgente.Nelle precedenti presentazioni, in gran parte dei comuni del sud Italia, da cui partirono i circa 1000 emigranti, sono intervenuti diversi giovani che non immaginavano neanche che non molto tempo fa nelle condizioni di quegli emigranti, che oggi vogliamo "respingere" dai nostri territori, c'erano i loro nonni e bisnonni.