Legambiente Trani, oggi talk su degrado e rigenerazione della costa tra Trani e Barletta

Nella prima puntata di CiVediamoACasa di Legambiente Trani si discuterà dell'argomento "degrado e rigenerazione della costa tra Trani e Barletta."Tra gli obiettivi c'è quello di creare un percorso ciclo-pedonale di interesse storico-naturalistico nella zona umida costiera di rilevante importanza anche per la stretta prossimità ai centri urbani.Trattasi di una località prima deturpata da decenni di scarichi industriali e poi abbandonata e soggetta a fenomeni di degrado e vandalismo. In tal senso si vuole stimolare una positiva interazione tra realtà urbane e mondo rurale attraverso anche interventi di monitoraggio e recupero conservativo.Dialogano:Liliana Serrone: storico dell'arteFabrizio Amicone: guida ambientale escursionisticaEnza Cinzia D'Auria: imprenditrice e gestore Spiaggia VerdeLello Corvace: presidente Legambiente BarlettaAlcuni dei giovani protagonisti del progetto European Solidarity Corp ESC Trani.Coordina Pierluigi Colangelo, presidente Legambiente Circolo Di Trani.L'incontro in videochat si terrà oggi 31 Marzo alle ore 19.00.Per Partecipare al Video Talk:● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzohttps://meet.jit.si/CiVediamoACasa● da smartphone scaricare l'App JITSI e inserire come canale "CiVediamoACasa"● in streaming collegandosi alla pagina Facebook:Legambiente Circolo Di Trani.