Leo Amoruso: “Che sia Natale sempre più in periferia e sempre più in musica”

Le musiche, come le, luci sono il segnale più tangibile e gioioso del Natale: così come è difficile pensare ad un Natale senza luminarie, altrettanto triste sarebbe immaginarlo senza la musica. Ma ugualmente importante è che sia Natale in tutta la città, periferie incluse.Motivo per cui, si è deciso di prestare sempre più attenzioni alle periferie, come da sempre al centro dell'idea politica del gruppo CON, che ha posto in primo piano le periferie, non solo in fase di programmazione elettorale ma anche in quella di governo, come da ultimo, ben evidenziato dalle iniziative dal consigliere Topputo, con il supporto dell'assessore Di Lernia, per quanto riguarda le luminarie riposizionate nelle periferie partendo da Piazza Vittime 11 settembre.Nella stessa direzione si è voluto pensare anche alle periferie per degli spettacoli artistico-musicali che riguarderanno sia i più piccoli, con le parate di mascotte che gireranno per i quartieri meno centrali, da via Andria a Pozzo Piano, passando per i nuovi parchi cittadini, che i più grandi con un concerto il pomeriggio della Vigilia di Natale alla ex Pinetina di via Andria.Ma la musica sarà una costante presenza sino all'Epifania, non solo con i tantissimi concertini e le street band che saranno in giro per tutta la città dal 18 dicembre in poi, ma anche grazie all'impianto di filodiffusione che contribuirà ancora di più, a creare l'atmosfera natalizia.Insomma si il grande evento di domani alle 18:00, con l'accensione del mega albero di 22 metri con il tradizionale presepe al suo interno in Piazza Libertà, ma anche tanto altro…