"Lettera a Babbo Natale": un laboratorio di scrittura per giovanissimi al Polo museale

Ritrovare il gusto di scrivere a macchina una lettera è un'esperienza unica. Specie per i più giovani, che non hanno mai avuto l'occasione di cimentarsi con uno strumento tanto affascinante come la macchina per scrivere.Il Museo della Macchina per scrivere del Polo Museale di Trani regalerà ai bambini che parteciperanno al laboratorio di martedì 21 dicembre questa opportunità.Aperto a partecipanti di età compresa fra gli 8 e i 12 anni, il laboratorio sarà l'occasione di utilizzare delle vere macchine per scrivere (in uso al Museo). I bambini potranno così scrivere la propria lettera a Babbo Natale e magari potranno ispirarsi alle antiche letterine messe in mostra nella Corte del Polo Museale.Letterine e Cartoline di Natale, la nostalgia del passato" è infatti una esposizione (visitabile gratuitamente fino al 7 gennaio 2022) che raccoglie missive natalizie risalenti ai primi anni del '900 fino alla metà del secolo scorso: si tratta di una collezione privata di Francesco Zecchillo, noto fotografo di Trani che ha messo a disposizione del Museo la propria raccolta.Il laboratorio di scrittura a macchina, che avrà inizio alle 18.00, è gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo a info@fondazioneseca.it o telefonando al numero 0883.58.24.70.Per l'accesso, sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti.