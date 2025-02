Lezioni di crescita all'istituto Baldassarre di Trani, educazione civica e consapevolezza per il futuro

Ieri presso l'Istituto scolastico E. Baldassarre sono iniziate le lezioni di educazione civica, educazione stradale, primo soccorso, educazione ambientale e protezione civile. Un'importante iniziativa che segna un passo avanti verso una formazione completa e consapevole delle nuove generazioni.Cecilia Di Lernia, in merito a questa iniziativa, ha sottolineato l'importanza della crescita consapevole: «Solo attraverso la sinergia, possiamo costruire il presente con la mente al futuro che desideriamo», ha dichiarato. L'aspetto più significativo di queste lezioni, secondo Di Lernia, non sono i numeri, ma l'opportunità che esse offrono ai ragazzi di imparare a essere cittadini responsabili e attenti alle regole.Le lezioni, che vedono il coinvolgimento di agenti di polizia, educatori e operatori del settore, stanno facendo una grande impressione sugli studenti.Un sentito ringraziamento da parte di Cecilia Di Lernia è stato rivolto al Dirigente Marco Galiano, ai docenti, agli operatori OER e, soprattutto, ai ragazzi che con entusiasmo stanno partecipando a questa esperienza formativa. Un passo importante per educare le future generazioni non solo alla scuola, ma alla vita.