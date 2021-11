Lezioni di Filosofia: terzo appuntamento con il prof. de Juliis

"Non si può essere uomini senza essere, in qualche modo, filosofi" dice Platone

Si terrà questa sera (martedì 2 novembre) alle 19.15 il terzo appuntamento con i "Martedì Filosofici" organizzati dal prof. Gianni de Juliis presso la sede dell'associazione Arsensum in piazza Marconi, 36.Si tratta, come si ricorderà, di lezioni di Filosofia aperte a tutta la cittadinanza. Nei primi due incontri il prof. de Juliis ha spiegato il concetto di Filosofia, Metafisica, Gnoseologia, Etica e Logica, chiarendo peraltro alcuni termini fondamentali per una comprensione più naturale delle tematiche filosofiche.Nella terza lezione si riprenderanno alcuni punti e si comincerà con un dibattito, che preluderà all'analisi storica delle origini della Filosofia nel mondo occidentale.Platone: «Non si può essere uomini senza essere, in qualche modo, filosofi». Gli incontri , che si tengono nella sede dell'Associazione Arsensum ogni martedì alle 19.15, sono articolati in due parti: lezione di 30 minuti; dibattito di 30 minuti.L'iniziativa sarà condotta rispettando la normativa relativa alle misure anti – Covid (green pass e mascherine obbligatorie).