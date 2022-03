Lieve cedimento dalla scogliera a baia dei Gruccioni, Colangelo e Di Lernia: "In corso accertamenti"

Il tratto di costa di levante è quello che porta alla seconda spiaggia: e poiché corrisponde a un sentiero attraversato anche d'inverno da chi ama il mare, le passeggiate e l'attività fisica immersi nella natura, soprattutto in belle giornate di sole come oggi, è stato transennato per evitare che alcuno vi si affacci .Quello che con un passaparola tra alcuni cittadini era stato segnalato come un crollo è stato in realtà un piccolo cedimento di una parte di falesia, oltretutto già allertata e sotto osservazione da tempo."È possibile che questo piccolo cedimento sia stato provocato da un intervento effettuato dall'acquedotto in seguito a una perdita - ha dichiarato l'Assessore all'Ambiente Colangelo, giunto sul posto con l'Assessore alla Polizia Locale Sicurezza del territorio Cecilia Di Lernia già anche sabato su segnalazione della consulta ambientale - ma solo gli accertamenti e le verifiche con l'ufficio tecnico , previsti per lunedì mattina, potranno darci delle risposte più certe".Il sopralluogo dei due assessori si è spinto sul tratto di scogliera che giunge alla pinetina delle "Conche" fino al Ponte Lama. Quella costa durante l'estate è molto frequentata dai bagnanti ed è indispensabile monitorarne lo stato.Della vicenda è stato posto al corrente il vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Ferrante che disporrà le verifiche lunedì, senza potervi partecipare direttamente in quanto risultato positivo al covid.