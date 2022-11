Lima: "Consulta dei Giovani? Fu approvata già 5 anni fa"

"A distanza di 5 anni leggo nuovamente di Consulta dei Giovani": Raimondo Lima, membro della Direzione nazionale e commissario FdI di Trani, commenta l'intervento del gruppo di maggioranza "Con" sulla necessità di "rendere attivi alcuni strumenti partecipativi come la consulta dei giovani e il consiglio comunale dei ragazzi", ricordando loro che "la deliberazione riguardante la Consulta dei Giovani (e del consiglio comunale dei ragazzi) fu già approvata con l'unanimità dei voti del Consiglio Comunale il 22 novembre 2017".Sottolinea Lima che "a distanza di 5 anni leggo provenire dai banchi della stessa maggioranza il "rilancio" della stessa proposta. Mi auguro sia la volta buona e non sia solo una enunciazione anche perché se non si dà seguito a ciò che si propone evidentemente non ci si crede realmente o abbastanza".