Lima: «Ma possibile che anche per la commissione toponomastica il sindaco Bottaro abbia nominato gente non tranese?»

«Ma è possibile che anche per la commissione toponomastica il sindaco Bottaro abbia nominato gente non Tranese?! Ma è possibile che nessuno dica nulla?! È possibile che non vi siano altri uomini e donne Tranesi ritenuti degni di occuparsi della toponomastica locale?!». A chiederselo è Raimondo Lima, membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia e Commissario FDI Trani.«Da tranese mi vergogno di questa amministrazione. Ma dico io, tutta la gente che ruota intorno ai Dialoghi di Trani, tutti i docenti che sono in cittá, i tanti cultori e appassionati di storia locale. Niente. Io davvero non comprendo. (Non posso pensare che di fondo ci sia la questione dell'Archivio che qualcuno vorrebbe scipparci. Non voglio e non posso pensarci)».