Lima: «Ridare dignità al San Nicola Pellegrino»

Lima sull'ospedale San Nicola Pellegrino

«Lungi da me, fare dell'ospedale un argomento di campagna elettorale, ma, visti i Don Chisciotte in cerca d'autore, mi vedo costretto». A parlare è Raimondo Lima, candidato al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia. «Sono stati anni di occupazioni, passerelle elettorali, inaugurazioni di reparti fantasma, prese in giro. Un conto fu il riordino ospedaliero ideato dal centrodestra, un altro il letterale smantellamento del "San Nicola Pellegrino" a cura di 15 anni di sinistre (Vendola ed Emiliano)».