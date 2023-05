Liubov Gromoglasova e la musica pianistica dell'800 stasera a Palazzo San Giorgio

La Fondazione "Aldo Ciccolini" di Trani presenta: "LE ANTITESI DEL GENIO", un concerto all'insegna degli orizzonti espressivi della musica pianistica di fine '800. Protagonista dell'esibizione sarà Liubov Gromoglasova, pianista talentuosa e direttore artistico dei progetti concertistici della Fondazione "Paolo Grassi" di Martina Franca, prestigiosa istitutrice del celebre Festival della Valle d'Itria. Le due Fondazioni, "Paolo Grassi" e "Aldo Ciccolini", condividono un rapporto di intesa culturale e di sinergia crescente, volte allo sviluppo e alla diffusione dell'arte musicale.Liubov Gromoglasova, laureata con lode presso il Conservatorio "P.I. Tchaikovsky" di Mosca, si classifica come vincitrice di numerosi premi in concorsi e festival musicali internazionali in Russia, Gran Bretagna e Italia. Dal 2015 collabora regolarmente con il Festival della Valle d'Itria. Nel 2020 ha creato la sua rassegna pianistica "Pianisti del XXI secolo". È sua l'ideazione del progetto "Stravinsky & friends" della Fondazione Paolo Grassi, premiata dal Ministero della cultura fra i 25 progetti speciali di musica in Italia per il 2021. Nello stesso 2020 ha inciso l'integrale delle Sinfonie di P. Tchaikovsky in arrangiamento per pianoforte a 4 mani in duo pianistico con la sorella Anastasia per la casa discografica "Tobu recordings" (Giappone); nel 2021, l'integrale delle Sinfonie di L. Beethoven per la stessa etichetta discografica e nel 2023 ha cominciato il progetto dedicato alle Sinfonie di Shostakovich.Il concerto metterà in luce la ricchezza artistica ed espressiva di due compositori straordinari che hanno segnato indelebilmente la storia della musica tardo romantica: S. Rachmaninov, definito dalla critica "l'ultimo romantico", dallo stile virtuosistico, lirico, passionale, e M. Mussorgsky, rivoluzionario, dal forte carattere evocativo che, attraverso la sua musica, cerca di esprimere l'animo del popolo. Il programma del recital spazierà dall'opera giovanile di un Rachmaninov non ancora vent'enne, con l'interpretazione della raccolta "Morceaux de fantaisie" Op. 3, caratterizzata da un intenso patetismo appassionato, alla matura sublimazione di Mussorgsky, manifestata nella suite "Quadri di un'esposizione".L'evento, a ingresso libero, si terrà sabato 20 maggio alle ore 19,30 presso l'incantevole Palazzo San Giorgio, Trani.