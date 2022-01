Lo Gnomo Rametto e i diritti dei bambini alla scuola dell’Infanzia San Paolo

Il progetto interdisciplinare per focalizzare l'attenzione su uno dei diritti della “Convenzione dell’Onu dei diritti dell’Infanzia”

Le docenti della scuola dell'infanzia del plesso "S.Paolo" del 1°C.D. "De Amicis" di Trani hanno portato a compimento un progetto interdisciplinare di Educazione civica e alla Cittadinanza e Costituzione: "Gnomo Rametto e i diritti dei bambini".Il progetto nasce dalla convinzione e dalla volontà di affermare che i bambini sono la realtà più preziosa di ogni Paese e che compito degli adulti è quello di tutelarli e di aiutarli a vivere felici e sani in un mondo bello.Bambini e bambine devono crescere nella gioia e nella serenità, amati non solo dai genitori ma da tutta la comunità. Devono poter frequentare una scuola inclusiva, godere della tutela della salute, esprimere la loro creatività nel gioco, vivere in una casa dignitosa e accogliente.Ciascuna sezione del plesso "S.Paolo" ha focalizzato l'attenzione su uno dei diritti della "Convenzione dell'ONU dei diritti dell'Infanzia".Con grande impegno ed ineguagliabile entusiasmo i piccoli alunni hanno maturato la conoscenza dei propri diritti attraverso attività laboratoriali, conversazioni, azioni concrete, canti, filastrocche, disegni ed analisi storiche partite sin dai primi giorni di vita di ogni bambino.L'apprendimento e l'armoniosa crescita personale dei nostri piccoli alunni del "S.Paolo" sono favoriti dall'impegno e dalla competenza delle docenti: Altizio, Angarano, Antonacci, Cannito, Cafagna, De Caro, Minafra, Muscò, Zingaro.