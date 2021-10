"Lo sport abbatte ogni barriera!" : a Trani la Giornata dello sport paralimpico

Social Video 1 minuto Giochi paraolimpici, intervista a Donato Grande

Una giornata di festa straordinaria giornata, la terza tappa del tour regionale delle sei giornate dello sport paralimpico in Puglia.Oggi a Trani nella bellissima e suggestiva cornice della Villa comunale è stata una festa collettiva di atleti, accompagnatori e cittadini che hanno voluto dimostrare che davvero " Insieme" può essere una parola capace di abbattere gli ostacoli più insormontabili, e che lo sport sia fatto di anima, testa, cuore prima ancora che di fisicità.Sedici le discipline sportive e paralimpiche praticate, dal ping ping alla palla canestro e una partecipazione numerosissima di più di trecento di bambini e ragazzi delle scuole non soltanto di Trani ma anche di tutta la la Provincia."C'è davvero voglia di divertirsi, di fare sport, di dimostrare alla gente che le persone con disabilità possono affermarsi, possono autodeterminarsi e possono divertirsi e far divertire attraverso lo sport" - dichiara Donato Grande, capitano della nazionale italiana di Powerchair Football e fondatore capitano della squadra ASD oltre Sport powerchair - lo sport si conferma l 'unico strumento che può davvero abbattere le barriere e unire come poche cose al mondo". Il desiderio di Donato è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica ma soprattutto i bambini alle "nuove normalità".Il consigliere regionale Debora Ciliento, presente alla manifestazione, ha sottolineato il valore prezioso di queste iniziative: "La Regione Puglia ha tenuto molto a questi appuntamenti perché questo è il segnale per dire che lo sport è per tutti ed è di tutti e dobbiamo essere pronti ad abbattere ogni tipo di barriera: quando si parla di disabilità, inserimento, di integrazione significa agire concretamente nei gesti e nei fatti".