Villa Comunale: per la costa mancherebbe poco. Per le altre operazioni?

Potrebbero ripartire già nei prossimi giorni una parte dei lavori da tempo inattivi nella Villa Comunale di Trani. Si tratterebbe delle operazioni di ripascimento: che consisteranno nello sversamento, lungo la costa che circonda la villa, del cumulo di ciottoli situato sul viale interno destro, tra chiosco-bar ed ex-acquario.A darne notizia è il Vicesindaco Avv. Fabrizio Ferrante, che ha spiegato trattarsi di un'operazione che richiederà «circa un mesetto», (25 giorni), di tempo per il suo completamento, ed i cui lavori «riprenderanno nei prossimi giorni», con la possibilità, parrebbe, di vedere la situazione smuoversi già entro settembre.Con il riprendere degli interventi legati al ripascimento, sparirà anche il tumulo di sabbia, sempre situato sul lato destro ma sul viale più esposto al mare. Il polverone sarà infatti usato per altre attività legate alla messa in sicurezza della costa.Per quello che concerne gli altri interventi (cantieristici e non) sulla Villa, il Vicesindaco ci rivela che nel piano triennale delle opere pubbliche, sono stati stanziati 300 mila euro. La finalità è quella di affidare ad un tecnico la redazione di un progetto di interventi sulla villa comunale per poi intervenire con la suddetta somma. Gli interventi saranno relativi al verde e all'arredo urbano del parco, (panchine, ringhiere e via dicendo).Stando al Vicesindaco l'individuazione del tecnico sarebbe in dirittura d'arrivo.Tuttavia i tempi per questi interventi si legheranno strettamente e senza via di scampo alla burocrazia, il tutto dipenderebbe infatti sia dalla velocità del tecnico (che non è ancora stato confermato) nel redigere il progetto che poi sarà messo a gara d'appalto, che dalla gara d'appalto stessa, nonché dalla ditta che vincerà la gara.Se da una parte i lavori relativi alla costa vedrebbero una luce alla fine del "transennato" tunnel, dall'altra le ulteriori operazioni sarebbero in attesa di un "face to face" mai facile con la burocrazia