Logos Festival, la prossima settimana a Santa Geffa ritorna la musica jazz e blues

È ormai entrato nel vivo il Logos Festival, il cartellone di eventi organizzato da Xiao Yan nella naturale cornice di Santa Geffa, in via delle Tufare, cofinanziato dal Comune di Trani e dall'Assessorato alle Culture.Martedì si è tenuto il primo appuntamento, molto apprezzato, dedicato ai bambini: la grande novità di quest'anno ha subito riscosso consenso e regalato una sana serata ai tanti bambini e genitori che hanno partecipato entusiasti al laboratorio e allo spettacolo teatrale.Ed è con lo stesso entusiasmo che il Parco di Santa Geffa si appresta a vivere altri tre importanti appuntamenti in agenda per la prossima settimana con il seguente programma:12 luglio: ore 19.15 con "Il martedì dei Bambini" e la rappresentazione teatrale dedicata ai più piccoli "La Rapa Gigante" a cura della Compagnia del Teatro dei Cipis.15 luglio: ore 21.30 con la prima serata tutta dedicata al "Santa Jezza Festival" curato da Mimmo Campanale e che aprirà la sua III edizione con il concerto di Francesca Biancoli, una delle voci più interessanti della nuova scena neo/soul underground italiana. Nata a Bari, laureata al Conservatorio G.B. Martini di Bologna, da tempo residente a Città del Capo, è dotata di una voce limpida ed intensa oltre che di un sound onirico. Nella sua musica possiamo riscontrare echi di Hiatus Kayiote, ASA, Amy Winehouse, ma anche di Sade e a volte pure della produzione solista di Amel Larrieux.16 luglio: ore 22.00 con la seconda serata dedicata "Freakout Stoned Fest", il festival del rock e del blues, che ci regaleranno ancora una volta un'immersione nella musica contaminata dai nuovi linguaggi musicali che, con vibranti accordi, ci regaleranno una bella serata di musica dal vivo.Si coglie l'occasione per annunciare anche i prossimi appuntamenti con il teatro e la commedia classica previsti per il 4-5 agosto con lo spettacolo "Miseria e Nobilità" della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie e il 10 agosto con la commedia www.scampamorte.com de L'Allegra Compagnia di Turi.