Lotta all'abusivismo: sequestrate migliaia di "cover" e altro materiale a venditori abusivi

Alcune migliaia di "cover" per cellulari ed altri numeri pezzi di materiale contraffatto sono stati sequestrati ieri sera nel corso di un'operazione di controllo amministrativo delle licenze per ambulanti, nell'ambito del contrasto al commercio ambulante abusivo, realizzata in diverse zone della città dagli uomini della Polizia Locale in coordinamento con i Carabinieri.Dopo gli episodi di cronaca dei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti alcuni ambulanti dell'area portuale, si infatti sono intensificati i controlli, come richiesto dal sindaco Bottaro, a partire da quelli amministrativi: licenze, autorizzazioni e quant'altro si renda necessario per poter esercitare l'attività di vendita ambulante, anche itinerante, sono stati oggetto dell'operazione per il contrasto all'abusivismo. Ieri sera, nei pressi di via via Baldassarre e nell'area di piazza della Repubblica, è stata sequestrata la merce.