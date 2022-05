Luca Trapanese stasera a Trani con sua figlia Alba

In biblioteca per presentare il suo "Le nostre imperfezioni"

Social Video 15 secondi Luca Trapanese e sua figlia Alba

Nell'ambito della dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la manifestazione nazionale promossa dal Cepell che dal 2011 sostiene il valore sociale della lettura come elemento chiave per la crescita personale, culturale e civile del paese, l'Assessorato alle Culture della Città di Trani promuove il terzo appuntamento previsto in programma e che riguarda la presentazione del libro di Luca Trapanese Le nostre imperfezioni (ed. Salani, 2021).La presentazione avverrà stasera, alle 18,30, nella Biblioteca Comunale Giovanni Bovio.Interverranno e dialogheranno con l'Autore: Francesca Zitoli, Assessore alle Culture, e Stefania de Toma, operatrice culturale e giornalista.