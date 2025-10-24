Lumos 2025: il concerto di luci e musica a Trani. <span>Foto Credits</span>
Lumos 2025: il concerto di luci e musica a Trani. Foto Credits
Eventi e cultura

Lumos 2025: il concerto di luci e musica illuminerà Trani

Lo spettacolo immersivo "Suoni a lume di candela" debutta il 25 ottobre a Palazzo delle Arti Beltrani

Trani - venerdì 24 ottobre 2025 6.03 Comunicato Stampa
Debutta il 25 ottobre 2025 a Trani Lumos – Suoni a lume di candela- , l'evento musicale immersivo che unisce la magia della luce e la bellezza della musica in una location d'eccezione. Lo spettacolo è patrocinato e realizzato col contributo economico della Città di Trani chiude il cartellone degli eventi Estate 2025. Lumos porta per la prima volta nella zona BAT la suggestione di un concerto avvolto da oltre 1.500 lumi, trasformando lo spazio in un'atmosfera unica e indimenticabile.

Lumos è un format di concerti dal vivo che mette in scena talentuosi musicisti e attori professionisti locali in luoghi iconici, illuminati dalla calda luce delle candele, per creare una connessione intima e speciale tra pubblico, musica e paesaggio. Ogni appuntamento, con un tema musicale diverso di volta in volta, diventa così un'esperienza unica che dà vita alla musica e valorizza spazi spettacolari.

Per la tappa di Trani, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio multisensoriale sulle note immortali di Franco Battiato, reinterpretate dal vivo da: Domenico Balducci al pianoforte, Pantaleo Annese voce e harmonium indiamo, Francesco Tammacco voce narrante. Un tributo capace di fondere arte, spiritualità e riflessione in un'unica e profonda emozione.

La location scelta è il Palazzo delle Arti "Beltrani" uno degli scenari più suggestivi della città di Trani che contribuirà a rendere lo spettacolo un momento di grande fascino e valore culturale. Un'esperienza pensata per chi desidera lasciarsi avvolgere dalla bellezza della musica e dalla luce, in una serata che promette di restare nella memoria.
Per informazioni: 080 384 91 54 – EVOLVE
  • Palazzo Beltrani
