Lunedì 24 novembre chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile

Trani - martedì 18 novembre 2025
In concomitanza con la consultazione elettorale del 23 e 24 novembre, l'Ufficio Anagrafe (ad eccezione dell'Ufficio Carte d'identità) e l'Ufficio di Stato Civile (ad eccezione dell'Ufficio per le dichiarazioni di nascita e morte) resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 24 novembre. Gli uffici saranno regolarmente aperti al pubblico nella giornata di mercoledì 26 novembre.
