Lungomare Chiarelli: lavori di messa in sicurezza per il muro della Casa di reclusione femminile

L'avevamo segnalato l'altro giorno con un articolo su queste stesse pagine di TraniViva: una "foto" del lungomare Chiarelli, con un tratto di pista ciclabile da tempo transennata in maniera opinabile, un muro (quello esterno al carcere femminile) che cede calcinacci e attende la messa in sicurezza, oltre ad una immagine di degrado in un luogo che invece fa da ingresso al centro storico.Oggi sono cominciate le operazioni di risanamento di quella facciata, confine fra la parte sud della villa comunale e piazza Plebiscito, con lavori che costeranno poco più di 9mila euro. E che non dovrebbero avere lunga durata.