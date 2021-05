Lungomare di Trani, al via la riqualificazione del belvedere di via Venezia

In programma la messa in sicurezza della ringhiera e sistemazione della piccola piazzetta

Un'altra porzione del lungomare di Trani sarà oggetto, nei prossimi giorni, di un importante intervento di riqualificazione. Si tratta del belvedere di via Venezia dove è in programma la messa in sicurezza (mediante sostituzione) della ringhiera e la contestuale sistemazione della pavimentazione della piccola piazzetta circostante. I lavori, la cui progettazione è stata redatta dall'Area Lavori Pubblici del Comune, sono stati aggiudicati all'impresa Arteco Srl per un importo di 14.677 euro (oltre Iva), già sul posto da questa mattina per la delimitazione dell'area di cantiere.