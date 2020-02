Lutto nel basket tranese: si è spenta la signora Angela Maria Ceci

Si è spenta nella serata di martedì 18 febbraio, Angela Maria Boccardi in Ceci, prima donna arbitro d'Italia e pilastro della storia del basket tranese. Nata a Modena l'8 novembre 1927, la signora Angela Maria è stata altresì insegnante d'italiano, storia e geografia presso la scuola Giustina Rocca sino al 1992, anno in cui è andata in pensione.Era moglie del compianto marito, Mino Ceci. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 15.30 presso la chiesa di Sant'Antonio.