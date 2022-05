Madonna di Fatima, due giorni di preghiera e festa

Torna come ogni anno la festa della Madonna di Fatima presso l'omonimo Santuario in via Sant'Annibale. Una due giorni, il 13, giorno della festa ed il 14, per onorare la Vergine di Fatima e dedicarsi alla meditazione ed alla preghiera. Un'occasione per ammirare il rifacimento totale del piazzale del Santuario con nuove panchine in marmo e nuovi giovani alberi e rinnovati spazi per i parcheggi. Si annunciano numerose presenze, anche con i tanti fedeli che arriveranno da tutta la provincia e regione. In particolare per la celebrazione del 14 maggio alle 19 che verrà presieduta dal Cardinale Montenegro.Il 13, oltre alla tradizionale processione dedicata alla Vergine di Fatima, ricordiamo l'ormai tradizionale appuntamento del mattino, alle 7, con la diretta nazionale delle Lodi, del Rosario e della Santa Messa con Radio Maria e alle 12,00 dello stesso giorno la Supplica alla Madonna di Fatima. Quest'anno la preghiera avrà una motivazione ed un'intenzione in più, per la fine del sanguinoso conflitto tra Russia e Ucraina.