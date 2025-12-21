Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Eventi e cultura

Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”

Standing ovation per l'Orchestra, i cori delle tre scuole e i solisti. Emozioni speciali con la danza di Federica Battista e il finale sulle note di Michael Jackson

Trani - domenica 21 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Emozioni in musica: il successo dei concerti natalizi dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" Scuola ad Indirizzo Musicale. Nei giorni 17 e 18 dicembre, presso l'Auditorium della Parrocchia degli Angeli Custodi, si sono tenuti i tradizionali concerti natalizi dell'Orchestra dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio". L'evento ha visto la straordinaria partecipazione del coro delle classi quinte della Scuola Primaria, insieme ai cori del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" e del IV Circolo Didattico "G. Beltrani".

Protagonisti assoluti sono stati i giovani musicisti, i coristi e i solisti, che si sono esibiti in una performance di elevatissimo profilo tecnico e artistico. Tra questi, hanno brillato per talento i solisti della scuola secondaria Antonio Simone, Claudia Oliva e Monica Todisco, a testimonianza di come i docenti siano sempre attenti a valorizzare le eccellenze dei propri alunni.
Ad arricchire ulteriormente la serata è stata l'esibizione della talentuosa alunna Federica Battista, ballerina di danza classica che frequenta l'I.C. e già selezionata per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato. La sua performance ha mostrato una straordinaria maestria, incantando la platea.

Il programma musicale è stato un viaggio tra generi e atmosfere diverse: Grandi classici del Natale, Brani dal balletto Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, La Sinfonia dei Giocattoli di Haydn, Il celebre Valzer di Šostakovič, Il finale emozionante con "Heal the World" di Michael Jackson.

Il Dirigente Scolastico, prof. G. Cassanelli, ha espresso profondo orgoglio per il lavoro svolto dai "piccoli artisti" e dai docenti, sottolineando come l'arte sia uno strumento fondamentale per la formazione di cittadini responsabili. Un plauso particolare è stato rivolto ai docenti di strumento e di musica, al DSGA e a tutto lo staff per l'impeccabile organizzazione.
Alla manifestazione hanno presenziato numerose autorità, tra cui gli assessori Lucia De Mari e Paola Valente, i consiglieri comunali Pasquale De Toma e Vito Branà, e la consigliera regionale Debora Ciliento, che hanno lodato l'alto profilo culturale dell'offerta formativa dell'istituto.

Un ringraziamento speciale per la sinergia creata è stato rivolto alle Dirigenti prof.ssa Nunzia Porzio (IV Circolo "G. Beltrani") e prof.ssa Marilena De Trizio (2° Circolo "Mons. Petronelli"). Il pubblico ha salutato gli artisti con lunghi e scroscianti applausi, confermando il grande successo dell'iniziativa.
  • Trani Natale 2025
