Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani. <span>Foto credits</span>
Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani

Grande successo per il quarto appuntamento del “Christmas Party”

Trani - domenica 28 dicembre 2025 19.50
In un Palazzo delle Arti Beltrani vestito a festa, il quarto appuntamento del Christmas Party ha portato a Trani la magia del Mino Lacirignola Trio. Il cartellone Le vie del Natale, la rassegna organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, continua così il suo viaggio tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali. Il Salone Beltrani, gremito e vibrante, ha accolto gli spettatori pronti a lasciarsi avvolgere da un repertorio che ha intrecciato classici natalizi e perle del jazz internazionale. The Christmas Songs in Jazz si è rivelato un viaggio sonoro in cui arrangiamenti creativi e improvvisazione hanno rappresentato la cifra distintiva della serata, trasformando melodie note in racconti nuovi.

Sul palco, il trio, guidato da Mino Lacirignola, ha mostrato una complicità musicale naturale: tromba e flicorno dal timbro caldo, voce modulata con morbidezza da Cristina Lacirignola, pianoforte elegante da Andrea Gargiulo con gusto contemporaneo. Un ensemble che conosce la grammatica del jazz e l'ha reinterpretata con equilibrio timbrico e sensibilità narrativa anche a Trani.
La serata si è aperta con l'atmosfera suscitata da "Let It Snow" ed è proseguita con "The Christmas Song", avvolta in un lirismo cinematografico. Una "Have Yourself a Merry Little Christmas" ha incantato per delicatezza, prima del medley "Christmas Time / Silent Night", che ha rappresentato uno dei momenti più intensi.

Il viaggio musicale è continuato con un particolare arrangiamento di "Imagine" di John Lennon, una "Lili Marleen" resa immortale da Marlene Dietrich, dal sapore retrò, e una "White Christmas" restituita nello spirito delle grandi orchestre swing. Non sono mancati gli omaggi alla tradizione italiana con "Buon Natale all'italiana", né le incursioni nel songbook internazionale: "Over the Rainbow", evocando una splendida Judy Garland nel Mago di Oz, una frizzante "Big Yellow Taxi" e una "Basin Street Blues" dal groove irresistibile.

Tante le sorprese inaspettate fino al finale che ha acceso la sala con un travolgente medley "Jingle Bells / When the Saints", seguito da un "What a Wonderful World" che ha chiuso la serata con un abbraccio collettivo.
Un pubblico conquistato. Applausi prolungati, sorrisi condivisi: il successo della serata si è manifestato in modo evidente. La degustazione dei prodotti dell'Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli ha offerto un epilogo conviviale, intrecciando sapori del territorio e cultura musicale. Uscendo dal grande portone del Palazzo delle Arti Beltrani, la magia del jazz natalizio è rimasta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo lasciato vibrare.

I prossimi appuntamenti del cartellone
  • Sabato 3 gennaio, Il Pietro Verna Trio chiude la rassegna Christmas Party, con "Naviganti", un reading musicale che intreccia parole e musica, offrendo un momento di poesia e introspezione perfetto per salutare le feste.
  • Domenica 4 gennaio come ultimo appuntamento del Festival delle Bande Musicali, lo storico Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" della Città di Bisceglie, diretto dal M˚ Grillo, che suggella con la sua tradizione centenaria un mese di musica popolare e partecipazione collettiva. Ogni domenica mattina, infatti, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (dalle ore 11:00), percorre le vie del centro e culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa (dalle ore 12:00) il cuore pulsante di una delle tradizioni più autentiche della Puglia.
È un viaggio sonoro che unisce generazioni, riscopre le radici e valorizza il territorio, trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali. Il progetto, che celebra una delle tradizioni più radicate del territorio, mira a coinvolgere turisti, cittadini e appassionati in un'esperienza musicale inclusiva e itinerante a fruizione totalmente gratuita, dove il repertorio spazia dai classici alle composizioni moderne, passando per i brani natalizi più amati. A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale continuano a incantare, guidando cittadini e turisti verso esperienze autentiche e le note che risuonano nell'aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.
