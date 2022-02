Maltempo, salta ancora il mercato settimanale per i tranesi

Sembra quasi un dispetto al mercato che i tranesi aspettano ogni martedì: ma sta capitando spesso che gli elementi si scatenino proprio in questo giorno della settimana, da un po' di tempo a questa parte. In particolare questo è il terzo martedì di seguito che le condizioni meteo impediscono l'allestimento delle bancarelle.In un inverno non particolarmente freddo e dopo un fine settimana dalle temperature decisamente miti. Il risveglio di questa mattina è stato sotto un cielo grigio è una pioggia battente e le previsioni della giornata non promettono nulla di buono.Amaro risveglio soprattutto per i commercianti che stanno con fatica cercando di recuperare tutte le perdite causate dalla pandemia. Alcuni si erano anche azzardati a raggiungere la propria postazione sperando che la pioggia consentisse comunque l'arrivo di persone ma l'incalzare del vento ha finito per far desistere anche questo tentativoMa anche per quanti aspettavano di fare buoni acquisti con gli ultimi saldi sulle bancarelle.